Caccia alla mascotte olimpica | a Milano è gadget mania Assalto di turisti e non al negozio ufficiale di Milano Cortina 2026
A Milano, la corsa alla mascotte olimpica non si ferma. Centinaia di turisti e appassionati si sono presentati davanti al negozio ufficiale in piazza Duomo, pronti a sfidare la lunga fila per acquistare gadget e ricordi dell’evento. L’afflusso è così forte che spesso si formano code anche per entrare, mentre molti si accontentano di acquistare online o di cercare alternative nei negozi vicini. La mania per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 coinvolge tutti, senza distinzione, e il negozio diventa un
Milano – Il desiderio di portarsi a casa un ricordo griffato Milano Cortina 2026, che sia un peluche, un accessorio o qualcosa da indossare, fa passare in secondo piano l’attesa da affrontare per raggiungere l’ingresso del megastore ufficiale di piazza Duomo. Almeno, è trascurabile per le persone (e sono migliaia a giudicare dalla coda perenne all’ingresso) disposte a scorrere a rallentatore quel serpentone umano finché il miraggio non diventa reale. È “gadget mania“ in città nei giorni di fuoco delle Olimpiadi invernali. Lunghe attese. Quanto tempo ci vuole, prima di riuscire a entrare nella struttura? Ieri, poco prima dell’ora di pranzo, 40 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
