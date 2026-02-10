A Milano, la corsa alla mascotte olimpica non si ferma. Centinaia di turisti e appassionati si sono presentati davanti al negozio ufficiale in piazza Duomo, pronti a sfidare la lunga fila per acquistare gadget e ricordi dell’evento. L’afflusso è così forte che spesso si formano code anche per entrare, mentre molti si accontentano di acquistare online o di cercare alternative nei negozi vicini. La mania per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 coinvolge tutti, senza distinzione, e il negozio diventa un

Milano – Il desiderio di portarsi a casa un ricordo griffato Milano Cortina 2026, che sia un peluche, un accessorio o qualcosa da indossare, fa passare in secondo piano l’attesa da affrontare per raggiungere l’ingresso del megastore ufficiale di piazza Duomo. Almeno, è trascurabile per le persone (e sono migliaia a giudicare dalla coda perenne all’ingresso) disposte a scorrere a rallentatore quel serpentone umano finché il miraggio non diventa reale. È “gadget mania“ in città nei giorni di fuoco delle Olimpiadi invernali. Lunghe attese. Quanto tempo ci vuole, prima di riuscire a entrare nella struttura? Ieri, poco prima dell’ora di pranzo, 40 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caccia alla mascotte olimpica: a Milano è gadget mania. Assalto di turisti (e non) al negozio ufficiale di Milano Cortina 2026

Le mascotte di Torino 2006, Neve, Gliz e Aster, sono state restaurate e tornano al Parco Colonnetti in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

Le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 sono state svelate.

