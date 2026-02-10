Questa mattina alle Polle del Cimone è iniziata l’edizione 2026 di ‘Sci-abile’. Bimbi russi e ucraini sciano insieme, dimostrando che lo sport può unire anche in tempi difficili. La manifestazione prosegue fino a venerdì, portando avanti un messaggio di inclusione e speranza.

Un grande appuntamento di inclusione ed un esempio di pace Russia-Ucraina inizia oggi alle Polle del Cimone l’edizione 2026 di ‘ Sci-abile ’, sino a venerdì. Saranno presenti infatti 40 bambini disabili (soprattutto sordi) provenienti dall’Italia (oltre agli Emiliano-romagnoli anche da Brescia, Rimini e Frosinone) e di rilievo i partecipanti da Ucraina, Bielorussia, Russia, Moldavia e Romania. Impareranno o si miglioreranno nello sci da discesa e nello snowboard. E’ stato quindi ascoltato l’appello per poter continuare sul Cimone i corsi di sci per questi bambini lanciato lo scorso autunno a Pierluigi ‘Gigi’ Contri di Riolunato, audioleso anch’egli, conosciutissimo in montagna per le benemerite iniziative e cariche tra cui la presidenza di ‘Emilia loves children’ onlus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La pace scende in pista. Bimbi russi e ucraini sciano insieme

Approfondimenti su Polle del Cimone

Recenti fonti confermano che Denis Kapustin, leader dei volontari russi a supporto di Kiev, è ancora in vita, contrariamente alle notizie diffuse cinque giorni fa sulle sue presunte uccisioni da parte delle forze speciali di Mosca.

In occasione della festa di San Nicolò, la Comunità Cristiano Cattolica Meldolese e il Circolo Acli Il Ponte hanno promosso una raccolta di doni per i bambini ucraini colpiti dalla guerra, dimostrando vicinanza e solidarietà verso i più giovani in difficoltà.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Polle del Cimone

Argomenti discussi: La pace scende in pista. Bimbi russi e ucraini sciano insieme

