La pace scende in pista Bimbi russi e ucraini sciano insieme
Questa mattina alle Polle del Cimone è iniziata l’edizione 2026 di ‘Sci-abile’. Bimbi russi e ucraini sciano insieme, dimostrando che lo sport può unire anche in tempi difficili. La manifestazione prosegue fino a venerdì, portando avanti un messaggio di inclusione e speranza.
Un grande appuntamento di inclusione ed un esempio di pace Russia-Ucraina inizia oggi alle Polle del Cimone l’edizione 2026 di ‘ Sci-abile ’, sino a venerdì. Saranno presenti infatti 40 bambini disabili (soprattutto sordi) provenienti dall’Italia (oltre agli Emiliano-romagnoli anche da Brescia, Rimini e Frosinone) e di rilievo i partecipanti da Ucraina, Bielorussia, Russia, Moldavia e Romania. Impareranno o si miglioreranno nello sci da discesa e nello snowboard. E’ stato quindi ascoltato l’appello per poter continuare sul Cimone i corsi di sci per questi bambini lanciato lo scorso autunno a Pierluigi ‘Gigi’ Contri di Riolunato, audioleso anch’egli, conosciutissimo in montagna per le benemerite iniziative e cariche tra cui la presidenza di ‘Emilia loves children’ onlus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
