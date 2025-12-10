meldola raccolta doni per i bimbi ucraini

In occasione della festa di San Nicolò, la Comunità Cristiano Cattolica Meldolese e il Circolo Acli Il Ponte hanno promosso una raccolta di doni per i bambini ucraini colpiti dalla guerra, dimostrando vicinanza e solidarietà verso i più giovani in difficoltà.

La Comunità Cristiano Cattolica Meldolese, in collaborazione con il Circolo Acli Il Ponte, ha festeggiato nei giorni scorsi San Nicolò, patrono della Città, in solidarietà con i bambini ucraini fortemente provati dalla guerra. Nella Chiesa Collegiata, alla presenza di tanti fedeli e di tanti ragazzi e ragazze, durante la ‘Messa del Dono’ presieduta dal vescovo Livio Corazza, bambini e ragazzi hanno offerto un pacco regalo a favore per i loro coetanei ucraini. Alla concelebrazione hanno presenziato oltre al vescovo e al reggitore don Enrico Casadio, padre Giorgio Marian (parroco romeno ortodosso con la sua comunità), monsignor Hryhorivy Komar (vescovo per gli ucraini greco cattolici in Italia) e padre Vasyl Romaniuk (assistente spirituale ucraini greco cattolici della diocesi di Forlì). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it