Meldola raccolta doni per i bimbi ucraini
In occasione della festa di San Nicolò, la Comunità Cristiano Cattolica Meldolese e il Circolo Acli Il Ponte hanno promosso una raccolta di doni per i bambini ucraini colpiti dalla guerra, dimostrando vicinanza e solidarietà verso i più giovani in difficoltà.
La Comunità Cristiano Cattolica Meldolese, in collaborazione con il Circolo Acli Il Ponte, ha festeggiato nei giorni scorsi San Nicolò, patrono della Città, in solidarietà con i bambini ucraini fortemente provati dalla guerra. Nella Chiesa Collegiata, alla presenza di tanti fedeli e di tanti ragazzi e ragazze, durante la ‘Messa del Dono’ presieduta dal vescovo Livio Corazza, bambini e ragazzi hanno offerto un pacco regalo a favore per i loro coetanei ucraini. Alla concelebrazione hanno presenziato oltre al vescovo e al reggitore don Enrico Casadio, padre Giorgio Marian (parroco romeno ortodosso con la sua comunità), monsignor Hryhorivy Komar (vescovo per gli ucraini greco cattolici in Italia) e padre Vasyl Romaniuk (assistente spirituale ucraini greco cattolici della diocesi di Forlì). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Anche Meldola ha il suo Ecocentro: "Infrastruttura moderna per migliorare la raccolta differenziata"
Ieri sera sono salito sul palco del teatro Deagoni di Meldola per la serata organizzata da AIL, il Concerto per Gaetano, nell’anno del trentennale dell’associazione. Ho avuto la possibilità di raccontare la mia storia, che si intreccia con quella di mio zio Manlio, c - facebook.com Vai su Facebook
Meldola, raccolta doni per i bimbi ucraini - L’iniziativa della Comunità cattolica, in collaborazione con il Circolo Acli Il Ponte, per i piccoli provati dalla guerra. Lo riporta msn.com
Il Natale entra nel vivo. Tutti gli eventi ilrestodelcarlino.it
Trasparenza e meritocrazia nei concorsi: come la tecnologia può garantire risultati equi periodicodaily.com
Piazzale Martiri. Il parcheggio interrato si può fare: i carotaggi non mostrano ostacoli lanazione.it
Chip di Nvidia, Trump offre il ramoscello d’ulivo alla Cina ma Pechino alza il muro it.insideover.com
Milano Cento Pertiche. L’amicizia diventa impresa: "La nostra scommessa sul mais sostenibile" ilgiorno.it
Proteste a Sasso Morelli. Nuovi bidoni per i rifiuti nel mirino dei residenti: "Problema di sicurezza" ilrestodelcarlino.it