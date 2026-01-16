Pippo Baudo la statua a Sanremo bloccata | cosa manca per il via libera

A Sanremo, la statua dedicata a Pippo Baudo rimane ancora in attesa di autorizzazioni definitive. L’opera, che intende celebrare uno dei volti più rappresentativi del festival, necessita di alcuni adempimenti per poter essere inaugurata. La questione riguarda principalmente aspetti burocratici e di sicurezza, che devono essere risolti prima di consentire il posizionamento e l’inaugurazione ufficiale.

Sanremo si prepara a rendere omaggio a uno dei protagonisti più iconici della storia del Festival della Canzone Italiana. Il sindaco Alessandro Mager ha confermato l'intenzione di dedicare una statua a Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto 2025 all'età di 89 anni, dopo una carriera straordinaria che lo ha visto condurre 13 edizioni del Festival, un record assoluto che supera persino quello di Mike Bongiorno. Come spiega Repubblica, l'iniziativa, sostenuta da più parti, seguirebbe il precedente già stabilito con la statua di Bongiorno, inaugurata nel 2013 e collocata in via Escoffier, a pochi passi dal teatro Ariston.

Sanremo avrà una statua di Pippo Baudo? - Il celebre conduttore è stato una colonna della kermesse, di cui ha condotto ben 13 edizioni (un record assoluto) ... r101.it

A Sanremo una statua per Pippo Baudo. Il sindaco: “Siamo pronti, manca l’ok della famiglia” - Come per Mike, la città del Festival vorrebbe realizzare un tributo per il presentatore tv. repubblica.it

Dopo l’omaggio a Mike Bongiorno, la città del Festival valuta un tributo anche a Pippo Baudo, storico artefice di tredici edizioni della kermesse. Il sindaco Alessandro Mager conferma l’intenzione ma chiarisce: serve l’autorizzazione degli eredi e una condivisio - facebook.com facebook

" #PippoBaudo è stato un personaggio estremamente importante per la crescita del Festival e vorremmo ricordarlo volentieri con una statua, ma è necessario che ci sia condivisione da parte di tutti i soggetti interessati sull'utilizzo della sua immagine". A pa x.com

