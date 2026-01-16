Pippo Baudo la statua a Sanremo bloccata | cosa manca per il via libera

A Sanremo, la statua dedicata a Pippo Baudo rimane ancora in attesa di autorizzazioni definitive. L’opera, che intende celebrare uno dei volti più rappresentativi del festival, necessita di alcuni adempimenti per poter essere inaugurata. La questione riguarda principalmente aspetti burocratici e di sicurezza, che devono essere risolti prima di consentire il posizionamento e l’inaugurazione ufficiale.

Sanremo si prepara a rendere omaggio a uno dei protagonisti più iconici della storia del Festival della Canzone Italiana. Il sindaco Alessandro Mager ha confermato l’intenzione di dedicare una statua a Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto 2025 all’età di 89 anni, dopo una carriera straordinaria che lo ha visto condurre 13 edizioni del Festival, un record assoluto che supera persino quello di Mike Bongiorno. Come spiega Repubblica, l’iniziativa, sostenuta da più parti, seguirebbe il precedente già stabilito con la statua di Bongiorno, inaugurata nel 2013 e collocata in via Escoffier, a pochi passi dal teatro Ariston. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

