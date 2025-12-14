Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva a Welo | Ho provato a trasferirmi fuori ma l’obiettivo è fallito La vittoria di Mahmmod a Sanremo fu rivoluzionaria Faccio il tifo per Eddie Brock

Welo, tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025, condivide le sue esperienze e riflessioni sul percorso musicale, tra tentativi di trasferimento all’estero e il successo di Mahmmod a Sanremo. In questa intervista esclusiva, l’artista racconta le sue ambizioni e il supporto per Eddie Brock, sottolineando l’importanza di questa occasione cruciale per la sua carriera.

Welo   figura tra i sei artisti ammessi alla finale di  Sanremo Giovani  del 14 dicembre, una sfida decisiva da cui soltanto due talenti conquisteranno l’accesso al Festival nella categoria  Nuove Proposte. Rapper emergente della nuova scena italiana,  Manuel Mariano, 26 anni, originario di Lecce, sta attirando attenzione grazie al brano  “Emigrato”. Il pezzo si presenta come un racconto sincero della sua generazione, in cui il Salento non appare come la cartolina patinata dei social, ma come un luogo complesso. Qui, racconta  Welo, spesso è la rabbia unita all’ironia a diventare uno strumento di resistenza quotidiana. Superguidatv.it

