Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva a Welo | Ho provato a trasferirmi fuori ma l’obiettivo è fallito La vittoria di Mahmmod a Sanremo fu rivoluzionaria Faccio il tifo per Eddie Brock

Welo, tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025, condivide le sue esperienze e riflessioni sul percorso musicale, tra tentativi di trasferimento all’estero e il successo di Mahmmod a Sanremo. In questa intervista esclusiva, l’artista racconta le sue ambizioni e il supporto per Eddie Brock, sottolineando l’importanza di questa occasione cruciale per la sua carriera.

© Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Welo: “Ho provato a trasferirmi fuori ma l’obiettivo è fallito. La vittoria di Mahmmod a Sanremo fu rivoluzionaria. Faccio il tifo per Eddie Brock” Welo figura tra i sei artisti ammessi alla finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre, una sfida decisiva da cui soltanto due talenti conquisteranno l’accesso al Festival nella categoria Nuove Proposte. Rapper emergente della nuova scena italiana, Manuel Mariano, 26 anni, originario di Lecce, sta attirando attenzione grazie al brano “Emigrato”. Il pezzo si presenta come un racconto sincero della sua generazione, in cui il Salento non appare come la cartolina patinata dei social, ma come un luogo complesso. Qui, racconta Welo, spesso è la rabbia unita all’ironia a diventare uno strumento di resistenza quotidiana. Superguidatv.it Intervista a Nicolò Filippucci in finale a Sarà Sanremo: «Spesso ci si perde in una "Laguna" di pensieri» - A poche ore dalla finale di Sarà Sanremo, abbiamo intervistato Nicolò Filippucci per parlare della tappa conclusiva di Sanremo Giovani e della sua recente esperienza ad Amici. cosmopolitan.com

Intervista ad Angelica Bove in finale a Sarà Sanremo: «Mi sento molto solida e sicura della mia arte» - A poche ore dalla finale di Sarà Sanremo, abbiamo intervistato Angelica Bove per parlare della tappa conclusiva di Sanremo Giovani e non solo. cosmopolitan.com

Dal teatro del Casinò di Sanremo, Carlo Conti e Gianluca Gazzoli presentano la sfida finale per gli artisti di Sanremo Giovani. Protagonisti anche i 30 big che, per la prima volta, annunciano i titoli dei loro brani in gara al al 76° Festival di Sanremo. #SaràSanre - facebook.com facebook

# #sanremo giovani #2025, questa sera la finale: chi sono Senza Cri e Welo, i due pugliesi in gara x.com