Sant’Agata Pd e Dei Goti | Pianificazione urbanistica ridotta ad atto pre-elettorale

Anteprima24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei gruppi consiliari DEI GOTI e PD. Negli ultimi anni, sul tema del PUC di SantAgata de’ Goti si è scritto molto, troppo, senza mai arrivare a un vero passo avanti. Abbiamo denunciato ripetutamente lo stallo e il blocco del procedimento fermo al 2019, senza ricevere alcuna risposta concreta. All’inizio del 2025 ci fu proposto di approvare il R.U.E.C.. Pur non condividendo l’impostazione procedimentale adottata, abbiamo comunque svolto con responsabilità il nostro ruolo istituzionale, impegnandoci a garantire una consultazione reale – non di facciata – degli stakeholder del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

