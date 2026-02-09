Grande successo per La Notte per la Pace all’Istituto De Liguori di Sant’Agata dei Goti

Questa sera all’Istituto De Liguori di Sant’Agata dei Goti si è tenuta “La Notte per la Pace”, un evento che ha coinvolto studenti, insegnanti e cittadini. La serata si è svolta con un’ampia partecipazione e un’atmosfera carica di emozioni, con spettacoli, musica e testimonianze dedicate al tema della pace. Centinaia di persone hanno assistito e preso parte a un momento di riflessione collettiva, dimostrando quanto sia forte il desiderio di dialogo e unità tra i presenti.

Si è svolta con straordinaria partecipazione e profonda intensità emotiva "La Notte per la Pace", l'evento promosso dall'Istituto De Liguori che ha visto studenti, docenti e pubblico uniti in un percorso artistico e culturale dedicato al tema universale della pace. La serata, articolata in momenti di musica, poesia, teatro e riflessione storica, ha offerto uno spettacolo coinvolgente e di grande valore formativo. Attraverso testi classici e contemporanei, performance musicali e rappresentazioni simboliche, gli studenti hanno dato voce alle ferite dei conflitti e al desiderio condiviso di dialogo e convivenza, accompagnando il pubblico in un viaggio intenso tra memoria, denuncia e speranza.

