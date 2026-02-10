Daniela Santanché indagata per un' altra bancarotta dopo il crac di Bioera

La ministra del Turismo Daniela Santanché si trova di nuovo sotto inchiesta. Questa volta è indagata a Milano per un’ipotesi di bancarotta legata al fallimento della spa del biofood Ki-Group, di cui era presidente fino al 2021. La notizia arriva dall’agenzia Ansa, che conferma l’apertura di un’indagine. La vicenda si aggiunge al precedente crac di Bioera, che ha già portato a problemi giudiziari per la ministra.

Dopo Ki-Group, il fallimento di Bioera costa una nuova grana alla ministra del Turismo Daniela Santanchè: oggi l'Ansa ha diffuso la notizia che è formalmente indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, ovvero per il crac della spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. A dicembre del 2024 il Tribunale fallimentare di Milano ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale, quella che ricalca il vecchio fallimento, per la società che ha avuto tra gli amministratori l'ex compagno della ministra Canio Giovanni Mazzaro. A giugno dell'anno successivo si è arrivato poi al fallimento per Ki Group. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

