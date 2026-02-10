La ministra Santanchè indagata a Milano per un’altra ipotesi di bancarotta

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati a Milano per bancarotta. La procura sta approfondendo il fallimento di Bioera, l’azienda del settore biofood di cui Santanchè è stata presidente fino al 2021. La situazione si sta facendo più complicata, mentre lei si difende dalle accuse.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata per bancarotta dalla Procura di Milano in relazione al fallimento di Bioera, società del settore biofood di cui è stata presidente fino al 2021. L'inchiesta è seguita dai pm Maria Gravina, Luigi Luzi e Guido Schininnà e l' iscrizione nel registro degli indagati risalirebbe a circa due mesi fa, secondo quanto emerso negli ambienti giudiziari milanesi. Il procedimento trae origine dalla decisione del Tribunale fallimentare di Milano, che nel dicembre 2024 ha disposto la liquidazione giudiziale di Bioera, azienda che annoverava tra i propri amministratori anche Canio Giovanni Mazzaro, ex compagno della senatrice.

