La ministra Santanché a Pescara | Cresce il turismo esperienziale l' Abruzzo può essere un modello

Ilpescara.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Esiste uno spartiacque: prima del Covid e dopo il Covid. Oggi il turista chiede un turismo all'aria aperta, un turismo esperienziale, un turismo rurale, cioè più a contatto con la natura, più esperienze". Lo afferma la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a Pescara per partecipare alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

