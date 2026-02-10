La Marina italiana tiene d’occhio le manovre della flotta russa nel Tirreno. La misteriosa flottiglia composta dal cargo Sparta IV, dal tanker Kama e dal cacciatorpediniere Severomorsk ha passato cinque giorni davanti alla costa orientale della Sardegna, ma in acque internazionali. Poi, ieri mattina, si è spostata verso il Canale di Sardegna, dirigendosi verso Gibilterra. Le autorità italiane monitorano da vicino la situazione senza ancora intervenire, ma la presenza rimane sotto stretta osservazione.

Dopo cinque giorni di stazionamento davanti alla costa orientale della Sardegna, ma sempre in acque internazionali, la misteriosa flottiglia russa composta dal cargo Sparta IV, dal tanker Kama e dal cacciatorpediniere della Marina russa, Severomorsk, ha lasciato il Tirreno centrale, verso il Canale di Sardegna, alla volta di Gibilterra. Passato lo Stretto, infatti, il convoglio marittimo raggiungerà l’Atlantico e da qui, verso nord, il Mar Baltico e il porto di Kaliningrad, in Russia, dove la Sparta IV è attesa il 17 febbraio. La rotta della misteriosa flottiglia russa. I movimenti davanti dall’Ogliastra e al Golfo di Orosei sono stati costantemente monitorati dalla Marina Militare italiana e da alcuni velivoli militari, come il Beechcraft B. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Marina militare italiana monitora le “manovre inusuali” della flotta russa: dal Tirreno centrale al canale di Sardegna

