La Marina italiana tiene sotto controllo la flotta di Mosca che si allontana dalla Sardegna. I militari italiani seguono da vicino il cargo Sparta IV, che sta lasciando le acque italiane e si dirige verso Gibilterra. La nave russa ha disattivato il transponder, rendendo più difficile il tracciamento, ma le forze italiane continuano a monitorare i movimenti.

A distanza di una settimana dalla scoperta nelle acque della Sardegna del cargo russo Sparta IV, sembra che si stia finalmente allontanando verso Gibilterra. A dare notizia è il sito Itamilradar, che monitora in tempo reale i voli militari e lo spostamento delle navi. La Marina Militare italiana, con la fregata ITS Spartaco Schergat (F598), sta seguendo il convoglio russo, composto anche dal cacciatorpediniere Severomorsk e dalla nave Kama. La flotta russa si sta allontanando Dopo una settimana di movimenti anomali di fronte alle acque della Sardegna, la flotta russa si starebbe spostando verso nord. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Flotta russa davanti alla Sardegna, la Marina continua a seguire le navi di Mosca: disattivato il transponder

La Marina Italiana tiene sotto controllo la presenza di navi russe davanti alla costa della Sardegna.

La flotta russa si trova ormai da giorni davanti alle coste della Sardegna.

