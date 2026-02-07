La Marina Italiana tiene sotto controllo la presenza di navi russe davanti alla costa della Sardegna. Non si tratta di un episodio isolato: le navi russe sono già state avvistate più volte nel Mediterraneo e questa volta si trovano a poca distanza dalle acque italiane. La situazione resta monitorata, con le forze italiane pronte a intervenire se necessario.

Da alcuni giorni una flottiglia della Marina russa composta dal cacciatorpediniere Severomorsk, dalla petroliera Kama e dal cargo Sparta IV, stazionano nel Tirreno centrale, davanti alle coste della Sardegna, in acque internazionali. Unica imbarcazione tracciabile (con il trasponder acceso) è la Sparta IV, i cui movimenti sono stati segnalati nel Mediterraneo - prima al largo della Sicilia, poi verso le Baleari e quindi davanti alla Sardegna) dal sito Itamilradar. La flottiglia continua la sua andatura da nord a sud davanti all’Ogliastra, viaggiando tra i 10 e gli 11 nodi e probabilmente la presenza nel Tirreno centrale e l’inusuale comportamento nella navigazione si spiegherebbe con la ricerca di un riparo dalle proibitive condizioni meteo marine presenti nel Canale di Sardegna, con mare agitato e venti tra i 20 e i 25 nodi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Flotta russa davanti alla costa della Sardegna, ecco cosa può fare la Marina Italiana

La flotta russa si trova ormai da giorni davanti alle coste della Sardegna.

Da alcuni giorni una nave cargo russa, la Sparta IV, si muove in modo insolito davanti alle coste orientali della Sardegna.

