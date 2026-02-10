Morena Corbellini si sfoga dopo la tragica perdita della figlia Zoe, 13 anni, uccisa da alcuni ragazzini a Piacenza. La madre racconta di come Zoe sia stata buttata giù dal balcone dall’ex. Intanto, emergono dettagli inquietanti: il ragazzo condannato a 17 anni si vanta in carcere di aver provocato la femminicidio più giovane in Europa, come se fosse un record. La famiglia della vittima si prepara a confrontarsi con questa terribile realtà.

"Casi come quello di Aurora, di Giulia Cecchettin e Zoe Trinchero mostrano come un femminicida normalizzi la violenza: un femminicida si è abituato a usare la violenza senza dargli peso e probabilmente continuerà a farlo, proprio come l'assassino di mia figlia, che in carcere adesso si vanta di aver provocato la più giovane vittima di femminicidio in Europa come fosse un record, dimostrando di non aver capito nulla". All'indomani della morte della 17enne di Nizza Monferrato (Asti), sono amare le parole che la mamma di Aurora Tila, la 13enne che nel 2024 precipitò dal settimo piano del palazzo di Piacenza in cui abitava e che per il Tribunale per i minorenni è stata uccisa dal ragazzino, allora 15enne, con il quale aveva avuto una storia, condannato poi a 17 anni ma che si è sempre dichiarato innocente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Zoe come Aurora, uccise da ragazzini", parla la madre della 13enne buttata giù dal balcone dall'ex a Piacenza

Uccise Aurora: 17 anni al fidanzatoDiciassette anni, invece dei 20 e 8 mesi chiesti dall'accusa. È la condanna inflitta all'ex fidanzatino 16enne di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza, cadendo dal ... ilgiornale.it

