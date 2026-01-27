Il futuro segretario Pd Tre nomi in campo Ma l’intesa è lontana

La scelta del nuovo segretario del Pd pratese si avvicina, ma le trattative tra le diverse anime del partito sono ancora in corso. I colloqui tra i rappresentanti sono caratterizzati da diverse posizioni e tentativi di trovare un’intesa condivisa. La decisione definitiva è prevista entro la prima settimana di febbraio, quando l’assemblea provinciale dovrà nominare il nuovo leader del partito.

Iniziano in salita i colloqui tra le varie anime del Pd pratese alla ricerca di un'intesa. Ambasciatori e pontieri, irriducibili e rigorosi: sullo scenario dem entrano un po' tutti per vedere se si trova una quadra o si va alla conta entro la prima settimana di febbraio quando dovrà essere nominato dall'assemblea provinciale il nuovo segretario. Obiettivo: portare il partitone cittadino alle elezioni di fine maggio. Da una parte la maggioranza del partito dove primeggia il vertice Schlein e dove sono entrati alla spicciolata quasi tutti. Un'Arca di Noè che vuol salvare il Pd dalla crisi dell'estate scorsa e portarlo in acque sicure, quelle del campo largo alla pratese, in vista del voto delle Comunali.

