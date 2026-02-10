La Lombardia vuole far arrivare 3.500 infermieri entro il 2027 | Ma dal Sud America non vengono qui per avere solo il 30% di stipendio in più

La Lombardia punta a portare in regione 3.500 infermieri entro il 2027, ma il piano non decolla come previsto. Le assunzioni dall’estero sono meno numerose del previsto, e molti professionisti del Sud America non sono disposti a trasferirsi solo per un 30% di stipendio in più. La carenza di personale resta un problema, e le promesse fatte finora non hanno ancora portato ai risultati sperati.

Milano, 10 febbraio 2026 – Il reclutamento di infermieri dall’estero? Non sta andando avanti esattamente come sperato. A spiegarlo è l’assessore al Welfare Bertolaso. La campagna lombarda ha riguardato in particolare Sud America e Uzbekistan. Ma per quanto concerne la prima area ci sono dei nodi di carattere economico che hanno fatto sì che la campagna non sia andata come previsto (e sperato). " Gli stipendi dell'America latina sono inferiori del 30% di quelli che possiamo garantire noi in Italia. Per una differenza del 30% - ha commentato Bertolaso - non attraversano l'Atlantico per vivere poi da soli in condizioni diverse da casa loro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

