La Lombardia vuole far arrivare 3.500 infermieri entro il 2027 | Ma dal Sud America non vengono qui per avere solo il 30% di stipendio in più
La Lombardia punta a portare in regione 3.500 infermieri entro il 2027, ma il piano non decolla come previsto. Le assunzioni dall’estero sono meno numerose del previsto, e molti professionisti del Sud America non sono disposti a trasferirsi solo per un 30% di stipendio in più. La carenza di personale resta un problema, e le promesse fatte finora non hanno ancora portato ai risultati sperati.
Milano, 10 febbraio 2026 – Il reclutamento di infermieri dall’estero? Non sta andando avanti esattamente come sperato. A spiegarlo è l’assessore al Welfare Bertolaso. La campagna lombarda ha riguardato in particolare Sud America e Uzbekistan. Ma per quanto concerne la prima area ci sono dei nodi di carattere economico che hanno fatto sì che la campagna non sia andata come previsto (e sperato). " Gli stipendi dell'America latina sono inferiori del 30% di quelli che possiamo garantire noi in Italia. Per una differenza del 30% - ha commentato Bertolaso - non attraversano l'Atlantico per vivere poi da soli in condizioni diverse da casa loro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Case agli infermieri, Barbisan: «Se non possiamo aumentargli lo stipendio per attirarli qui, diamogli un posto dove vivere. Un premio a chi ha un progetto di vita qui»
Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega in consiglio regionale del Veneto, propone di risolvere la carenza di personale sanitario offrendo case agli infermieri.
Carta Valore Cultura: dal 2027 il bonus spetta solo a chi si diploma entro i 19 anni
A partire dal 2027, il bonus cultura sarà assegnato esclusivamente a chi si diploma entro i 19 anni, entrando a far parte della nuova Carta Valore Cultura.
