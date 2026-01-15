Carta Valore Cultura | dal 2027 il bonus spetta solo a chi si diploma entro i 19 anni

A partire dal 2027, il bonus cultura sarà assegnato esclusivamente a chi si diploma entro i 19 anni, entrando a far parte della nuova Carta Valore Cultura. Questa modifica sostituisce i criteri di reddito e merito, puntando a valorizzare la regolarità nel percorso scolastico. La misura mira a incentivare il completamento tempestivo dell’istruzione, mantenendo l’obiettivo di favorire l’accesso alla cultura per i giovani.

