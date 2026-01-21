Il PokerStars Open di Campione si avvicina, con l'apertura dei satelliti per il Main Event. La seconda edizione si sta preparando a partire, con l’obiettivo di superare i risultati dello scorso anno. In queste ore, i giocatori possono già iscriversi alle qualificazioni, che rappresentano un’opportunità per partecipare all’evento principale in modo più accessibile. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di poker.

Ancora poche ore e il nastro sulla seconda edizione dell'Open in quel di Campione sarà tagliato. L'attesa è alle stelle e ovviamente si punta a superare, se possibile, i numeri da record del 2025. Per accedere al Main Event si può passare attraverso i satelliti. Ecco la programmazione dei "sat" a Campione Spendere relativamente poco per conquistare un posto in un torneo dal buyin importante sperando di portare a casa un piazzamento eccellente. E' il sogno di ogni giocatore. Anche il Main Event del PokerStars Open di Campione mette a disposizione tanti satelliti. Vediamo date e orari Il concetto di satellite è semplice ma giova ovviamente ricordarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - PokerStars Open di Campione: ecco i satelliti per il Main Event

PokerStars Open 2026 di Campione: il calendario degli eventiIl PokerStars Open 2026 di Campione segna l'inizio della nuova stagione, con un calendario ricco di eventi programmati per tutto l’anno.

Épisode 2 de ma série “Road to Campione” #shorts #poker

Argomenti discussi: PokerStars Open: ad un anno dall’esordio record il format torna a Campione d’Italia; PokerStars Open Campione: dal 23 gennaio al 1° febbraio tappa nel Casinò dell’exclave; Freeroll e satelliti: tutti i modi per giocare il PokerStars Open; PokerStars Open Campione 2026: al via la stagione live dopo il debutto da record.

Pokerstars Open Campione apre la stagione 2026 live: l'anno scorso il debutto da recordCon il ritorno del PokerStars Open Campione, forte del successo ottenuto nel 2025, si inaugura il calendario Poker Live 2026 ... tuttosport.com

Giovedì a Campione chiude la leaderboard con l'ultimo torneo. I premi e la classifica aggiornataPronta la classifica aggiornata al 19 gennaio della leaderboard che mette in palio un ticket per l'EPT di Parigi ... assopoker.com

#Poker #Pokerstars PokerStars Open Campione inaugura la stagione live 2026 dopo un debutto da record dlvr.it/TQSBWN x.com