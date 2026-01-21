PokerStars Open di Campione | ecco i satelliti per il Main Event

Da gazzetta.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il PokerStars Open di Campione si avvicina, con l'apertura dei satelliti per il Main Event. La seconda edizione si sta preparando a partire, con l’obiettivo di superare i risultati dello scorso anno. In queste ore, i giocatori possono già iscriversi alle qualificazioni, che rappresentano un’opportunità per partecipare all’evento principale in modo più accessibile. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di poker.

Ancora poche ore e il nastro sulla seconda edizione dell'Open in quel di Campione sarà tagliato. L'attesa è alle stelle e ovviamente si punta a superare, se possibile, i numeri da record del 2025. Per accedere al Main Event si può passare attraverso i satelliti. Ecco la programmazione dei "sat" a Campione Spendere relativamente poco per conquistare un posto in un torneo dal buyin importante sperando di portare a casa un piazzamento eccellente. E' il sogno di ogni giocatore. Anche il Main Event del PokerStars Open di Campione mette a disposizione tanti satelliti. Vediamo date e orari Il concetto di satellite è semplice ma giova ovviamente ricordarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pokerstars open di campione ecco i satelliti per il main event

© Gazzetta.it - PokerStars Open di Campione: ecco i satelliti per il Main Event

PokerStars Open 2026 di Campione: il calendario degli eventiIl PokerStars Open 2026 di Campione segna l'inizio della nuova stagione, con un calendario ricco di eventi programmati per tutto l’anno.

Leggi anche: WWE: Survivor Series WarGames potrebbe determinare il Main Event di WrestleMania 42

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Épisode 2 de ma série “Road to Campione” #shorts #poker

Video ? Épisode 2 de ma série “Road to Campione” ?? #shorts #poker

Argomenti discussi: PokerStars Open: ad un anno dall’esordio record il format torna a Campione d’Italia; PokerStars Open Campione: dal 23 gennaio al 1° febbraio tappa nel Casinò dell’exclave; Freeroll e satelliti: tutti i modi per giocare il PokerStars Open; PokerStars Open Campione 2026: al via la stagione live dopo il debutto da record.

pokerstars open di campionePokerstars Open Campione apre la stagione 2026 live: l'anno scorso il debutto da recordCon il ritorno del PokerStars Open Campione, forte del successo ottenuto nel 2025, si inaugura il calendario Poker Live 2026 ... tuttosport.com

pokerstars open di campioneGiovedì a Campione chiude la leaderboard con l'ultimo torneo. I premi e la classifica aggiornataPronta la classifica aggiornata al 19 gennaio della leaderboard che mette in palio un ticket per l'EPT di Parigi ... assopoker.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.