Judoka Riccionese | il maestro Giuseppe Longo conquista il quinto Dan

Non sono stati gli atleti i protagonisti del weekend scorso, ma il maestro Giuseppe Longo, storico punto di riferimento della Judoka Riccionese Asd. Dopo oltre quarant’anni di pratica e 25 anni d'insegnamento, Longo ha superato brillantemente l’esame per il quinto Dan di Judo, svoltosi sabato 6. 🔗 Leggi su Riminitoday.it