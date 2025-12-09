Judoka Riccionese | il maestro Giuseppe Longo conquista il quinto Dan

Riminitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono stati gli atleti i protagonisti del weekend scorso, ma il maestro Giuseppe Longo, storico punto di riferimento della Judoka Riccionese Asd. Dopo oltre quarant’anni di pratica e 25 anni d'insegnamento, Longo ha superato brillantemente l’esame per il quinto Dan di Judo, svoltosi sabato 6. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Judoka Riccionese: tutti a podio gli atleti riccionesi al Campionato Nazionale Aics di Misano

judoka riccionese maestro giuseppeIl Maestro Giuseppe Longo ottiene il 5° Dan di Judo - Dopo oltre quarant’anni di pratica e 25 anni d’insegnamento, Longo supera l’esame federale con kata e dimostrazione pratica ... Secondo altarimini.it