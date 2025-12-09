Judoka Riccionese | il maestro Giuseppe Longo conquista il quinto Dan
Non sono stati gli atleti i protagonisti del weekend scorso, ma il maestro Giuseppe Longo, storico punto di riferimento della Judoka Riccionese Asd. Dopo oltre quarant’anni di pratica e 25 anni d'insegnamento, Longo ha superato brillantemente l’esame per il quinto Dan di Judo, svoltosi sabato 6. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Judoka Riccionese: tutti a podio gli atleti riccionesi al Campionato Nazionale Aics di Misano
Judoka Riccionese: tutti a podio gli atleti riccionesi al Campionato Nazionale Aics di Misano #Rimini - facebook.com Vai su Facebook
Il Maestro Giuseppe Longo ottiene il 5° Dan di Judo - Dopo oltre quarant’anni di pratica e 25 anni d’insegnamento, Longo supera l’esame federale con kata e dimostrazione pratica ... Secondo altarimini.it
Tatiana Tramacere, lo sfogo del cugino: “Molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore, l’odio vuole ... tpi.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com