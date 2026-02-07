Brucia un tetto in via Sant’Agostino Paura in centro storico

Giovedì notte, nel centro storico di città, un incendio si è sviluppato rapidamente su un tetto in via Sant’Agostino. L’allarme è scattato poco prima delle 23, e i vigili del fuoco sono intervenuti subito. La copertura di un edificio storico rischiava di essere completamente distrutta, ma grazie alla loro prontezza, si è evitato il peggio. L’intervento ha richiesto diverse ore, e ancora non si conoscono le cause dell’incendio. Nessuno è rimasto ferito.

Paura giovedì notte nel cuore della città. Poco prima delle 23, infatti, è scattato l'allarme per un incendio che si è velocemente esteso alla copertura di un fabbricato storico situato in via Sant'Agostino ma la prontezza di intervento dei pompieri ha evitato il peggio. Mentre i residenti chiamavano la centrale, notando il denso fumo sprigionarsi verso il cielo sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco per fronteggiare le fiamme, che minacciavano la struttura portante dell'edificio. In totale sono stati impiegati 5 automezzi provenienti dalla sede centrale di Modena e dal distaccamento di Sassuolo, per un totale di 14 unità operative.

