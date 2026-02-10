La giunta del sindaco Giannoni torna al completo. Dopo le dimissioni di Oliveri, il primo cittadino ha scelto Matteo Pieracci come nuovo assessore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il consigliere si prepara a entrare in carica a breve.

La giunta torna al completo. Il sindaco Roberto Giannoni, dopo le recenti dimissioni dell’assessore Enzo Oliveri, ha individuato per sostituirlo in giunta il consigliere comunale Matteo Pieracci. Pieracci quindi diventa il nuovo assessore dalla giunta comunale di Santa Croce, assumendo in parte le deleghe che sono state di Oliveri fino alla scorsa settimana, tra questa la principale è quella ai lavori pubblici. Matteo Pieracci, 54, alla prima esperienza politica, militando nelle file di Fratelli d’Italia, è un artigiano e imprenditore del settore moda. Staffolese fin dalla nascita e persona che si è sempre impegnata per la frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La giunta Giannoni: "Pieracci assessore al posto di Oliveri"

Approfondimenti su Giannoni Pieracci

Enzo Oliveri si dimette da assessore a Santa Croce.

Andrea Carpenedo è stato nominato nuovo assessore del Comune di Jesolo, sostituendo la posizione vacante in Giunta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giannoni Pieracci

Argomenti discussi: La giunta Giannoni: Pieracci assessore al posto di Oliveri; Giannoni nomina il nuovo assessore.

La giunta Giannoni: Pieracci assessore al posto di OliveriLa giunta torna al completo. Il sindaco Roberto Giannoni, dopo le recenti dimissioni dell’assessore Enzo Oliveri, ha individuato per sostituirlo in giunta il consigliere comunale Matteo Pieracci. Pier ... lanazione.it

Matteo Pieracci entra in giunta a Santa Croce sull'ArnoIl sindaco Roberto Giannoni, dopo le recenti dimissioni dell'assessore Enzo Oliveri, ha individuato per sostituirlo in giunta il consigliere comunale ... gonews.it

Dopo le recenti dimissioni dell'assessore Enzo Oliveri per motivi di salute, ho individuato per sostituirlo in giunta il consigliere comunale Matteo Pieracci. Pieracci quindi diventa il nuovo assessore dalla giunta comunale di Santa Croce sull'Arno, assumendo in facebook