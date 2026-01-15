Andrea Carpenedo nuovo assessore a Jesolo | copre il posto vacante in Giunta

Andrea Carpenedo è stato nominato nuovo assessore del Comune di Jesolo, sostituendo la posizione vacante in Giunta. Il sindaco Christofer De Zotti gli ha affidato le deleghe a viabilità, trasporti, Put, spazio pubblico, bene comune, mobilità sostenibile, sistema qualità e certificazioni. Questa nomina mira a rafforzare l’attenzione del Comune su questioni di mobilità e qualità dei servizi, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

Andrea Carpenedo è un nuovo assessore del Comune di Jesolo. Il sindaco, Christofer De Zotti, gli ha conferito questa mattina le deleghe a viabilità, trasporti e Put, spazio pubblico bene comune e mobilità sostenibile, sistema qualità e certificazioni. Carpenedo va a coprire il posto vacante in Giunta da giugno 2023, quando Alessandro Perazzolo rassegnò le proprie dimissioni per divergenza di visioni. Carpenedo, 40 anni quest'anno, è stato eletto consigliere comunale nelle amministrative di giugno 2022 con la lista civica Jesolo Bene Comune. Nel corso dell’attuale mandato aveva già ricevuto dal sindaco l’incarico di consigliere coadiutore per la delega “Spazio pubblico bene comune”, con specifico compito di affiancare l’amministrazione su iniziative e proposte di mobilità sostenibile, ciclabilità urbana e gestione di spazi condivisi per la cittadinanza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Cambio nella giunta Cuffaro, Andrea Iacono Manno il nuovo assessore

Leggi anche: “Emiliano assessore alle Crisi industriali in Puglia”: l’ex governatore verso un posto nella giunta Decaro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

#Jesolo – Andrea Carpenedo entra in giunta come assessore Andrea Carpenedo è il nuovo assessore della giunta comunale di Jesolo. La nomina è stata conferita questa mattina dal sindaco Christofer De Zotti e riporta a cinque il numero degli assessori in c facebook