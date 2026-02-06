Processo per le torture al carcere di Torino Voi infangate la polizia | otto condanne il ministero della giustizia deve risarcire le vittime

La sentenza sul processo delle torture nel carcere di Torino arriva dopo anni di battaglie legali. Otto condanne sono state emesse, mentre sei imputati sono stati assolti o prosciolti per prescrizione. Il ministero della Giustizia dovrà risarcire le vittime, che hanno raccontato di aver subito violenze e abusi. La decisione conferma le accuse di maltrattamenti all’interno della struttura e segna un passo importante per la giustizia.

Otto condanne e sei imputati assolti per non aver commesso il fatto o prosciolti per via della prescrizione. Al tribunale di Torino oggi, 6 febbraio, è terminato così il processo di primo grado su una lunga serie di presunte torture e violenze al penitenziario Lorusso e Cutugno. Sarebbero.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

