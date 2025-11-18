Maradona arriva la decisione della Giunta di Buenos Aires sulla giudice che aveva provocato l’annullamento del processo | le ultime

Maradona, la Giunta di Buenos Aires si pronuncia sulla giudice che aveva fatto saltare il processo: gli sviluppi La Giunta di Buenos Aires ha destituito all’unanimità Julieta Makintach, la giudice che a maggio scorso aveva provocato l’annullamento del processo per la morte dell’ex calciatore Diego Armando Maradona, partecipando a un documentario non autorizzato sul caso. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

