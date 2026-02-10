La Giovanni XXIII diventa americana Appello a Delpini

La scuola paritaria Giovanni XXIII di via De Predis 8 rischia di cambiare volto. Dopo sessant’anni di storia, si trova di fronte a un possibile cambio di gestione che potrebbe rendere la scuola americana. Sono oltre cento le famiglie e gli insegnanti che hanno scritto all’arcivescovo Mario Delpini, chiedendo di mantenere l’identità e la continuità didattica. La comunità si oppone alla trasformazione, preoccupata per il futuro dei loro figli e per l’eredità di un’istituzione radicata nel quartiere.

Sessant'anni di storia, inclusione e continuità didattica sono a rischio per oltre cento famiglie: a lanciare l'appello, in una lettera inviata all'arcivescovo Mario Delpini, è la comunità dei genitori e degli insegnanti della Scuola Paritaria Giovanni XXIII di via De Predis 8. Cambiamenti in vista a settembre: la scuola sta per essere trasformata nella nuova sede della International School di San Francisco. "Dietro l'annunciato cambio di gestione, si nasconde però una realtà drammatica per le famiglie – spiegano i genitori –: un aumento delle rette tra il 50% e il 200% e la trasformazione in istituto bilingue con il 90% di Inglese ed il 10% di Italiano.

