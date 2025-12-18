Viale Papa Giovanni XXIII spuntano altri fondi per sistemare la strada

Viale Papa Giovanni XXIII riceve nuovi fondi per interventi di manutenzione straordinaria. Un passo importante per colmare i ritardi e migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, siano essi automobilisti, motociclisti, ciclisti o pedoni. Un'opportunità per rendere il viale più sicuro, funzionale e accogliente, rispondendo alle esigenze di mobilità e benessere della comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - Viale Papa Giovanni XXIII, spuntano altri fondi per sistemare la strada "Recuperare i ritardi nelle manutenzioni stradali e garantire piena sicurezza a chi circola in auto e moto o a chi preferisce muoversi in bici o a piedi". E' l'obiettivo della giunta Fiordelmondo e dell'assessore Melappioni: "Dopo il milione e mezzo di risorse annunciato per la riqualificazione di numerosi viali e strade secondarie - finanziate grazie all'avanzo di amministrazione - ecco altri 193mila euro che si aggiungono per sistemare Viale Papa Giovanni XXIII e ulteriori 45mila euro per migliorare la segnaletica orizzontale in diversi quartieri". "Su viale Papa Giovanni XXIII – spiegano - gli uffici tecnici comunali avevano già da tempo preso in esame la situazione, riscontrando che le pessime condizioni in cui versano alcuni tratti della strada dipendono, oltrchè da un ammaloramento del mando, anche dal parziale cedimento degli strati sottostanti, in corrispondenza della condotta fognaria e della linea idrica.

