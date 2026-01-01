Arriva la Befana all' ospedale pediatrico Giovanni XXIII

L’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari ospiterà, martedì 6 gennaio alle 10:30, un’iniziativa dedicata alla Festa della Befana. Promossa dall’associazione Impegno 95, l’evento mira a portare un momento di allegria e solidarietà ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, contribuendo a rendere più sereno il periodo delle festività. Un’occasione per condividere vicinanza e attenzione nel rispetto della sobrietà e della cura.

Iniziativa all'insegna della solidarietà. L'associazione Impegno 95 festeggerà con i bambini degenti e le loro famiglie la Festa della Befana, martedì 6 Gennaio 2026 alle ore 10,30 presso l'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Programma dell'evento: Gaetano Balena, presenterà l'iniziativa.

