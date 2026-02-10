La frattura militare tra Francia e Germania sui caccia
La Luftwaffe si sposta da Berlino a Roma, lasciando Parigi. La decisione di cambiare rotta non riguarda solo gli aerei, ma anche le alleanze e le strategie militari tra Francia e Germania. Berlino scende da un carro di Parigi e prende il volo verso Roma, segnando una nuova fase nel rapporto tra i due paesi.
Il trasloco della Luftwaffe: Berlino scende dal carro di Parigi e prende l’aereo per Roma. Non è solo un cambio di rotta tecnologico: è un bagno di realtà geopolitica. La decisione di Berlino di sfilarsi progressivamente dalle paludi burocratiche del Fcas (il sistema di combattimento aereo franco-tedesco-spagnolo) per guardare con crescente interesse al Gcap (Global Combat Air Programme) con Italia, Regno Unito e Giappone, segna la fine di un’illusione carolingia. Per anni, l’asse Parigi-Berlino ha tentato di imporre un’idea di difesa europea “chiusa”, dove la grandeur francese e il portafoglio tedesco avrebbero dovuto dettare i ritmi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
