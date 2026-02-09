Super caccia Politico | Il programma tra Francia Germania e Spagna è naufragato Ecco i possibili scenari

Il progetto del super caccia tra Francia, Germania e Spagna sembra ormai definitivamente tramontato. Secondo fonti europee, il Future Combat Air System (Fcas) è praticamente fermo da quasi un anno. Le tensioni tra Dassault Aviation e Airbus, le due aziende coinvolte, hanno bloccato la collaborazione e impedito di portare avanti il programma. I governi dei tre paesi non hanno ancora dato ufficialmente l’addio, ma le speranze di rilanciarlo stanno scomparendo.

Una porta che si potrebbe chiudere per la Francia, un portone che si potrebbe spalancare per Italia, Regno Unito e Giappone. Il tutto nell'ambito di quello che, sul fronte della difesa, è considerato dagli addetti ai lavori la "partita delle partite", ovvero il progetto per la realizzazione del caccia di sesta generazione. Un obiettivo che è nel mirino di due fronti concorrenti. Da una parte il Future Combat Air System, trainato da Francia, Germania e Spagna. Dall'altra il Gcap, che al momento vede indossare la stessa maglia Italia, Regno Unito e Giappone. Ma il Fcas sembra non godere di buona salute.

