Il progetto per il nuovo caccia di sesta generazione, chiamato Future Combat Air System, rischia di saltare. I paesi coinvolti, Francia, Germania e Spagna, non sono riusciti a trovare un accordo e il programma sembra ormai sfumato. La decisione arriva dopo mesi di trattative che si sono fatte sempre più complicate. Ora si apre uno scenario incerto sul futuro di questa collaborazione europea nel settore della difesa.

Il programma per la realizzazione di un nuovo caccia di sesta generazione, noto come Future Combat Air System (Fcas), sembra giunto a un punto di svolta. Secondo quanto emerso da fonti europee a Parigi e Berlino, il progetto, sostenuto da Francia, Germania e Spagna, è paralizzato da contrasti industriali, aprendo potenzialmente la strada all’ingresso della Germania nel Global Combat Air Programme (Gcap) che vede coinvolti Italia, Regno Unito e Giappone. La situazione ridisegna gli equilibri nella corsa agli armamenti europei e globali. La cooperazione franco-tedesca, un tempo considerata il fulcro della difesa europea, mostra segni di cedimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Super Caccia Politico

Il progetto del super caccia tra Francia, Germania e Spagna sembra ormai definitivamente tramontato.

La guerra tra Francia e Germania sul nuovo caccia FCAS si fa sempre più dura.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Super Caccia Politico

Argomenti discussi: La Germania valuta di unirsi alla joint venture Roma-Londra-Tokyo per il caccia del futuro Gcap: smacco per la Francia; Super Bowl, i Seahawks battono i Patriots (e Trump se la prende con Bad Bunny); Olimpiadi di Milano-Cortina, la caccia all'accredito dei politici: i ministri battono i vice 2-1.

Super caccia, Politico: «Il programma tra Francia, Germania e Spagna è naufragato». Ecco i possibili scenariSecondo quattro funzionari europei a Parigi e Berlino, il Future Combat Air System (Fcas) sarebbe giunto ai titoli di coda, paralizzato da quasi un anno a causa di contrasti industriali, soprattutto t ... msn.com

Difesa, il super caccia franco-tedesco è morto: fallito il progetto. Ma il suo rivale italiano va forteBerlino sta valutando con discrezione la possibilità di partecipare al programma rivale per la realizzazione di un jet da combattimento ... affaritaliani.it

Strappo tra #Francia e #Germania: si sarebbe deciso di mettere un punto al progetto franco-tedesco di un super caccia FCAS x.com

Strappo tra #Francia e #Germania: si sarebbe deciso di mettere un punto al progetto franco-tedesco di un super caccia FCAS facebook