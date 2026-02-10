La fontana in piazza Valignani si illumina di viola per la Giornata internazionale per l’epilessia

La fontana di piazza Valignani si accende di viola per la Giornata internazionale per l’epilessia. La decisione di illuminare la monumentale fontana vuole attirare l’attenzione su questa malattia ancora poco conosciuta. Questa sera, cittadini e visitatori si sono fermati ad ammirare lo spettacolo, simbolo di solidarietà e di sensibilizzazione. Nessun evento particolare, solo un gesto semplice ma significativo.

Il Comune di Chieti con il Kiwanis Chieti Pescara G.D’Annunzio sensibilizza all’epilessia La fontana in piazza Valignani si è illuminata di viola in occasione della Giornata internazionale per l’Epilessia.Chieti si unisce così alle città che accendono i propri monumenti per dare attenzione a questo importante tema.Il Comune, in accordo col Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio, ha voluto così sensibilizzare la cittadinanza sull’epilessia il 9 febbraio, in occasione della Giornata internazionale, tingendo di viola la fontana e avviando il progetto di congressi in webinar nella scuole per formare in modo appropriato, con specialisti del settore, il personale scolastico.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su piazza Valignani Giornata Internazionale Epilessia, Montecitorio si illumina di viola Questa mattina, la Camera dei Deputati si illumina di viola per la Giornata Internazionale dell’Epilessia. Subbiano, il palazzo comunale in viola per la Giornata Internazionale per l'epilessia Questa sera il palazzo comunale di Subbiano si illumina di viola, il colore simbolo della Giornata Internazionale per l’epilessia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su piazza Valignani Argomenti discussi: Fontana di Trevi: una piazza spezzata; Nuova vita per la fontana di piazza Vescovado; Fontana di Trevi, dal 2 febbraio si paga l'ingresso: ecco cosa cambia; Bergamo, fontana chiusa in Piazza Pontida: Problemi allo scarico. La fontana in piazza Valignani si illumina di viola per la Giornata internazionale per l’epilessiaLa fontana in piazza Valignani si è illuminata di viola in occasione della Giornata internazionale per l’Epilessia. Chieti si unisce così alle città che accendono i propri monumenti per dare attenzion ... chietitoday.it La fiamma olimpica accende la Regione Lombardia: entusiasmo record in piazza, Fontana parla di un passaggio che segna l’ingresso nei Giochi (FOTO e VIDEO)La torcia parte dal Palazzo della Regione a Milano, folla presente e parole che raccontano un cambio di passo verso Milano Cortina 2026 ... giornalelavoce.it Questa sera la fontana in Piazza Valignani sarà illuminata di viola in occasione della Giornata - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.