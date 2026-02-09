Subbiano il palazzo comunale in viola per la Giornata Internazionale per l' epilessia

Questa sera il palazzo comunale di Subbiano si illumina di viola, il colore simbolo della Giornata Internazionale per l’epilessia. L’amministrazione ha deciso di aderire all’invito di Arezzo e di mostrare vicinanza alle persone che convivono con questa condizione. La scelta di illuminare il municipio vuole attirare l’attenzione sulla malattia e sfatare i pregiudizi ancora presenti. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni, facendo conoscere meglio l’epilessia e i suoi effetti.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – L'Amministrazione Comunale di Subbiano h a risposto all'invito di Arezzo per l'Epilessia Odv e nella sera di questo Lunedì 9 febbraio il Palazzo Comunale sarà illuminato di Viola, colore simbolo di questa giornata che vuole sensibilizzare istituzioni e cittadini su questa patologia neurologica, contrastare la disinformazione e i pregiudizi che ancora oggi accompagnano l'epilessia, incidendo negativamente sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono. Ilaria Mattesini, Sindaco di Subbiano: "Come Amministrazione Comunale ci sentiamo impegnati ad abbattere tutte le barriere e quindi anche quelle sociali e culturali, ormai da anni aderiamo all'iniziativa proposta dall'associazione aretina che in questo 2026 ha coinvolto anche studentesse e studenti con un lavoro teatrale che ha come obiettivo quello di combattere i pregiudizi, le incomprensioni e favorire l'inclusione, perché questa è una malattia neurologica tra le più comuni, solo va conosciuta, va fatto rete per essere anche informati sui comportamenti corretti da adottare in caso di crisi epilettica.

