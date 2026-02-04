Nave cargo russa al largo della Sardegna il cambio di rotta improvviso | allarme nel Mar Tirreno

Una nave cargo russa, la Sparta IV, è stata avvistata al largo della Sardegna, nel mar Tirreno. Improvvisamente, ha cambiato rotta, provocando preoccupazione tra le autorità italiane. Al momento, non ci sono conferme su cosa stia succedendo, ma l’allarme resta alto. La Guardia Costiera monitora la situazione e si aspetta eventuali sviluppi nelle prossime ore.

Scatta l'allarme per una nave cargo russa, la Sparta IV, avvistata nel mar Tirreno al largo della Sardegna sul versante est dell'isola. A far drizzare le antenne alle forze occidentali è la strano comportamento dell'imbarcazione che nella notte ha improvvisamente cambiato rotta, con una brusca virata verso nord disconstandosi dal percorso dichiarato. La Sparta IV sembrava infatti diretta verso Gibiliterra per lasciare il Mediterraneo centrale. Non solo. Dopo l'inversione, riporta Itamilradar, ha iniziato un'azione a pendolo, su e giù, non tipico di una nave cargo del traffico commerciale che suggerisce un intenzionale andirivieni piuttosto che una necessità di navigazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nave cargo russa al largo della Sardegna, il cambio di rotta improvviso: allarme nel Mar Tirreno Approfondimenti su Nave Cargo Russia La nave russa Sparta IV nel Tirreno al largo della Sardegna, il cambio di rotta e il legame con il cacciatorpediniere ?Severomorsk La nave cargo russa Sparta IV è stata avvistata nel Tirreno, vicino alla Sardegna. Yantar, la nave russa che spia la Nato "sott'acqua": le missioni dal Mar Baltico fino al Tirreno (anche di fronte all'Italia) Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Nave Cargo Russia Argomenti discussi: Tensione nei mari del Nord, nave russa allontanata dalle acque inglesi: cos'è successo; Nave russa sospetta al largo della Sardegna; Nave russa Sinegorsk nel canale di Bristol, costretta a lasciare le acque britanniche dopo l’intervento della Royal Navy; Allarme infrastrutture critiche. Cargo russo fermo sui cavi transatlantici britannici. Nave russa al largo della Sardegna, il cambio di rotta improvviso: allarme nel Mar TirrenoScatta l'allarme per una nave cargo russa, la Sparta IV, avvistata nel mar Tirreno al largo della Sardegna sul versante est dell'isola. msn.com La nave russa Sparta IV nel Tirreno al largo della Sardegna, il cambio di rotta e il legame con il cacciatorpediniere SeveromorskScatta l'allarme per una nave cargo russa, la Sparta IV, avvistata nel mar Tirreno al largo della Sardegna sul versante est dell'isola. A ... msn.com Il porto di Gaeta per lo sviluppo della zona franca doganale Latina–Frosinone Il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale Raffaele Latrofa lo ha sottolineato, evidenziando la necessità di una visione unitaria tra i soggetto coinvolti LEGGI L'AR - facebook.com facebook

