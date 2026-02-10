La figuraccia di Paolo Petrecca è diventata un caso internazionale. La sua gaffe durante le Olimpiadi ha superato i confini italiani e ora finisce anche sul prestigioso New York Times. La notizia circola velocemente sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre lui si difende parlando di un malinteso.

Ha scavallato. Da cosa un po’ nostra, la figuraccia olimpica di Paolo Petrecca è diventata mondiale. Ha rotto gli argini: è finita sul New York Times, il giornale per distacco più importante, influente e letto del mondo. Se i giornalisti di Rai Sport, proclamando lo sciopero contro il loro direttore, volevano affossarlo, hanno sbancato. Perché l’inviata a Milano del Nyt Motoko Rich non poteva proprio esimersi: era troppo ghiotta, la notizia. Quella telecronaca ridicola, piena di errori e gaffe, è uno strepitoso esempio di come funziona il giornalismo in Italia. Dal punto di vista dei professionisti americani dev’essere uno spettacolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La figuraccia olimpica di Petrecca ora è mondiale: è finita sul New York Times

Durante la cerimonia delle Olimpiadi, Paolo Petrecca ha commentato l'evento, ma la sua telecronaca è stata bocciata da Usigrai.

