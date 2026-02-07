Olimpiadi la telecronaca di Petrecca bocciata da Usigrai | Che figuraccia

Durante la cerimonia delle Olimpiadi, Paolo Petrecca ha commentato l’evento, ma la sua telecronaca è stata bocciata da Usigrai. L’associazione di giornalisti ha criticato aspramente le tante gaffe commesse, parlando di inadeguatezza e di una figuraccia generale. La polemica è diventata subito virale sui social e tra i professionisti dell’informazione.

La cerimonia delle Olimpiadi è stata commentata da Paolo Petrecca: Usigrai sta sollevando una polemica a causa della sua "inadeguatezza", dimostrate dalle tante gaffe commesse La serata delle Olimpiadi, il momento sacro della cerimonia, è stato presentato e commentato da tre voci, tra queste è spiccata quella del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca. In realtà al suo posto era previsto Bulbarelli ma, a causa di uno spoiler fatto durante la conferenza stampa, si è giocato il posto e così è stato scelto il direttore, o meglio, si è auto- proposto. Forse per superficialità, forse per poca preparazione, Petrecca ha fatto una serie di gaffe che non sono passate inosservate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Olimpiadi, la telecronaca di Petrecca bocciata da Usigrai: “Che figuraccia” Approfondimenti su Olimpiadi Petrecca Olimpiadi 2026: Usigrai accusa RaiSport, telecronaca inaugurale definita una “figuraccia”. Petrecca nel mirino. L’Usigrai non risparmia critiche e attacca duramente la Rai per la copertura delle Olimpiadi. USIGRai boccia la telecronaca di Petrecca: “Che figuraccia, completamente inadatto. Sua iniziativa fallimentare” Dopo le polemiche sui social, arriva il commento ufficiale di USIGRai. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Petrecca Argomenti discussi: La diretta Rai della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: quante gaffe, telecronaca improvvisata; Con Rai Sport e Rai Radio 1 la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi invernali; Bulbarelli punito per la gaffe su Mattarella: il direttore di RaiSport Petrecca si mette a commentare la…; Gli orrori della telecronaca Rai alle Olimpiadi: non riconosciuti i tedofori e la presidente del CIO. Ghali censurato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Polemiche contro la RaiDurante l’inaugurazione delle Olimpiadi, nessun primo piano e nessuna citazione per il rapper Ghali e sui social scoppia la polemica sulla gestione della sua esibizione ... vanityfair.it Olimpiadi invernali, la gaffe della telecronaca. Solo Egonu è famosaUna gaffe in telecronaca Rai durante la cerimonia olimpica: Simone Giannelli risponde con ironia e classe dopo non essere stato riconosciuto ... corrieredellosport.it Cosa ha detto Petrecca durante la telecronaca Rai delle Olimpiadi facebook #Olimpiadi invernali, la gaffe della telecronaca. "Solo Egonu è famosa" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.