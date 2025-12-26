Olly sul New York Times | Balorda Nostalgia fra le hit del 2025

Il quotidiano statunitense celebra il cantautore ligure, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. «Oltre 121 milioni di ascolti solo su Spotify». Olly è stato menzionato sul New York Times, dove Balorda Nostalgia, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo lo scorso anno, è stata considerata tra le più grandi hit del 2025.

