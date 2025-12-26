Olly sul New York Times | Balorda Nostalgia fra le hit del 2025

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quotidiano statunitense celebra il cantautore ligure, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. «Oltre 121 milioni di ascolti solo su Spotify». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

