La Fiamma di Agata | concerto del Liceo Musicale Musco

La Fiamma di Agata ha acceso il Palazzo della Cultura con il suo concerto. Gli studenti del Liceo Musicale Musco hanno portato in strada le note, trasformando il centro cittadino in un vero e proprio Museo della Musica. La serata è stata un successo, con ragazzi che hanno suonato con passione davanti a un pubblico attento e coinvolto.

La Fiamma di Agata illumina il Palazzo della Cultura: il Liceo Musicale dell'I.O.S. Angelo Musco trasforma la città in un Museo della Musica. Catania ha vissuto una serata che resterà impressa nella memoria collettiva. Nell'ambito della rassegna La Fiamma di Agata, il Liceo Musicale dell'I.O.S. Angelo Musco, guidato dal Dirigente Scolastico Mauro Mangano, ha trasformato il Palazzo della Cultura in un vero e proprio Museo della Musica, vibrante di emozioni, talento e partecipazione. L'evento, curato da Valentina Capizzi, ha saputo coniugare visione artistica, rigore organizzativo e profonda sensibilità culturale, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e coinvolgente.

