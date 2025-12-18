Il concerto di Natale degli studenti del Liceo Musicale

Il Concerto di Natale degli studenti del Liceo Musicale “F.Petrarca” di Arezzo torna a incantare il pubblico, spostandosi quest’anno nel suggestivo scenario del Duomo di Arezzo. Un momento di grande emozione e talento, che celebra la musica e lo spirito natalizio, unendo studenti, docenti e cittadini in un’unica melodia di festa e tradizione.

Si rinnova il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale del Liceo Musicale "F.Petrarca" di Arezzo che quest'anno si sposta, per motivi di spazio, al Duomo di Arezzo. L'appuntamento è per il 22 dicembre alle ore 21. Gli studenti, attraverso i loro strumenti, rivolgeranno gli auguri di buone Feste alla cittadinanza.

