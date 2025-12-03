Quando nel 1955 è partito con la spartito per il primo solfeggio, forse non avrebbe mai pensato di continuare a far librare e vibrare armonie musicali già per 70 anni. Settantanni di musica per le sue orecchie (nelle sue prove casalinghe) e per quelle del pubblico durante i concerti musicali con la storica Banda Santa Cecilia del Comune di Bagno. Il musicista è Luigi ’Gigi’ Quercioli, 86 anni, di San Piero in Bagno, che l’associazione Banda Musicale Santa Cecilia, in occasione della XXXIV Festa di Santa Cecilia (patrona della musica e dei musicisti), ha doverosamente premiato con una targa di riconoscimento, esprimendo "il più sincero e sentito ringraziamento per i suoi 70 anni di attività musicale, svolti con dedizione, impegno e passione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Gigi’ Quercioli, 70 anni di musica