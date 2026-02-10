La febbre del sabato sera in scena il musical ispirato alla iconica pellicola con John Travolta

Questa sera e domani sera il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena ospita ancora lo spettacolo “La febbre del sabato sera”. Il musical, ispirato al film con John Travolta, continua a catturare il pubblico, che riempie le poltrone per rivivere le scene dell’iconico film. La produzione si ripete anche mercoledì 11 febbraio alle 20, portando in scena le stesse emozioni di sempre.

Prosegue martedì 10 febbraio e mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20 la rassegna di Musical al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena con La febbre del sabato sera. Prodotto dalla Compagnia della Rancia su licenza di Broadway Licensing, e ispirato al film ParamountRSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn, adattato per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (versione per il Nord America scritta da Sean Cercone e David Abbinanti), con la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti, il musical è diretto da Mauro Simone.

Firenze si prepara a vivere tre serate di musica e ballo con il musical ‘La febbre del sabato sera’.

Ispirato al film che ha reso immortale John Travolta facebook