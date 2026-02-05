Firenze si prepara a vivere tre serate di musica e ballo con il musical ‘La febbre del sabato sera’. Dal 13 al 15 febbraio, il teatro Verdi ospita la Compagnia della Rancia, che porta sul palco uno spettacolo molto atteso. Gli appassionati della scena teatrale fiorentina non vogliono perderselo.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Al teatro Verdi di Firenze da venerdì 13 a domenica 15 febbraio la Compagnia della Rancia porta in scena il musical ‘ La febbre del Sabato Sera’. Con una regia che prende spunto dalle inquadrature immersive del film del 1977, come l'indimenticabile piano-sequenza con John Travolta, e 21 performer sul palco che interpretano le leggendarie hit dei Bee Gees, il musical rende freschezza e attualità alla storia dell’italo-americano Tony Manero che ha segnato una generazione. Basato sul film ParamountRso e sulla storia di Nik Cohn, adattato per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes North American Version, scritta da Sean Cercone e David Abbinanti, musiche e liriche originali Bee Gees, arrangiamenti e orchestrazioni David Abbinanti, traduzione e adattamento testo e liriche italiane Franco Travaglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena il musical ‘La febbre del sabato sera’

Approfondimenti su Firenze Musical

Dal 13 al 14 dicembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna, la Compagnia della Rancia presenta la nuova versione italiana di

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Firenze Musical

Argomenti discussi: Firenze, in scena ‘Il birraio di Preston’ di Andrea Camilleri; Tru, lo spettacolo con Francesco Merciai in scena al Laboratorio Puccini di Firenze; I coniugi Ubu | 40 anni Nuovo Rifredi Scena Aperta | Firenze; Emma Dante alla Pergola con L'Angelo del focolare: in scena l'orrore di una famiglia normale.

In scena ‘I Finanziattori’ per i pazienti oncologici di CareggiTeatro e solidarietà Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Un assegno da oltre 12 mila euro a favore della Fondazione Careggi per un progetto che riguarda la qualità della vita dei pazi ... expartibus.it

Maturazioni Pizzeria e Italiana Vera: il pomodoro va in scena a Taste FirenzeMaturazioni Pizzeria sarà al fianco di Italiana Vera al Taste Firenze 2026, per celebrare insieme il pomodoro come prodotto culturale, oltre che gastronomico. napolivillage.com

STORIE DI CORAGGIO E RIBELLIONE AL FEMMINILE CATHY LA TORRE IN SCENA “TUTTE LE VOLTE CHE LE DONNE…” Venerdì #6febbraio alle ore 21, il Teatro Cartiere Carrara Firenze ospita “Tutte le volte che le donne…”, la conferenza-spettacolo #id facebook