Alla ChorusLife Arena in scena La febbre del sabato sera – Il musical
Venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, la Compagnia della Rancia porterà in scena “ La febbre del sabato sera – Il musical ”, basato sul film ParamountRSO e sulla storia di Nik Cohn, adattato per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes North American Version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti. Musiche e liriche originali Bee Gees Arrangiamenti e orchestrazioni David Abbinanti Traduzione e adattamento testo e liriche italiane Franco Travaglio. Con Simone Sassudelli Tony Manero Gaia Soprano Stephanie Mangano – Jessica Lorusso Annette Natascia Fonzetti Dj Monty – Alice Grasso Candy Gianluca Cavallaro Bobby C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
