Venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, la Compagnia della Rancia porterà in scena “ La febbre del sabato sera – Il musical ”, basato sul film ParamountRSO e sulla storia di Nik Cohn, adattato per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes North American Version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti. Musiche e liriche originali Bee Gees Arrangiamenti e orchestrazioni David Abbinanti Traduzione e adattamento testo e liriche italiane Franco Travaglio. Con Simone Sassudelli Tony Manero Gaia Soprano Stephanie Mangano – Jessica Lorusso Annette Natascia Fonzetti Dj Monty – Alice Grasso Candy Gianluca Cavallaro Bobby C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: “A Christmas Carol Musical”, alla ChorusLife Arena in scena la magia del Natale

Leggi anche: "La febbre del sabato sera": il musical

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alla ChorusLife Arena in scena “La febbre del sabato sera – Il musical”; ChorusLife Arena diventa una… discoteca: arriva “La febbre del sabato sera – il musical”; “La febbre del sabato sera il musical: ChorusLife Arena, Bergamo; La febbre del sabato sera, il musical in scena a Bergamo.

Alla ChorusLife Arena in scena “La febbre del sabato sera – Il musical” - Venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, la Compagnia della Rancia porterà in scena “ La febbre del sabato sera – Il musical ”, basato sul film Paramount/RSO e sulla sto ... bergamonews.it