La Fauci e Grima esultano nella seconda prova del Campionato Sprint

Nella seconda prova del Campionato Sprint SWS 2026, Sara La Fauci e Pietro Grima hanno dominato sul circuito di Messina. Le due firme del karting locale hanno dato spettacolo, portando a casa punti importanti e dimostrando di essere in forma. La gara si è accesa fin dai primi giri, con La Fauci e Grima che si sono scambiati sorpassi e sorprese fino alla bandiera a scacchi. La piazza di Messina si è riempita di tifosi entusiasti, che hanno applaudito gli atleti fino alla fine.

Le importanti firme di Sara La Fauci e Pietro Grima al Kartodromo di Messina nella seconda prova del Campionato Sprint SWS 2026. Sfide all’ultimo respiro, adrenalina al massimo e duelli da brividi, in Gara1 e Gara2 Sprint, organizzate dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Ai.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Sara La Fauci Pietro Grima LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli non brillano nella seconda prova Nella seconda prova di skeleton femminile alle Olimpiadi, Margaglio e Fumagalli non riescono a trovare il ritmo giusto. Slittino, Voetter/Oberhofer ottime anche nella seconda prova del doppio. Lanciata la sfida a Egle/Kipp Selina Egle e Lara Michaela Kipp si confermano leader nel doppio femminile di slittino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sara La Fauci Pietro Grima Argomenti discussi: KART – Si alza il sipario sulla seconda prova del campionato Sprint SWS; Karting: Fabrizio Anello inaugura l’anno del mondiale vincendo la 1^ prova del campionato interprovinciale. Kart: spettacolari successi di Sara La Fauci e Pietro Grima nel Campionato Sprint SWSCi sono le importanti firme di Sara La Fauci e Pietro Grima al Kartodromo di Messina, nella seconda prova del Campionato Sprint SWS 2026. 98zero.com Grande successo a Mirabella Imbaccari per il Campionato 2025 ACSI Enduro ed Enduro Sprint, andato in scena il 7 e l’8 febbraio. Un weekend di sport ad altissimo livello, con una partecipazione straordinaria: circa 360 piloti impegnati in due giornate i - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.