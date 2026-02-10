La dottrina economica europea di Macron per un' Europa adulta

Emmanuel Macron torna a parlare di Europa come di una scelta, non solo come un semplice spazio condiviso. A quindici mesi dalla fine del suo secondo mandato, il presidente francese si concentra più sulla scena europea che su quella nazionale. Ora, con meno pressioni elettorali, Macron vuole spingere per una “dottrina economica europea” che renda il continente più maturo e deciso.

Emmanuel Macron torna a parlare di Europa come di una scelta, non come di una cornice. Lo fa a quindici mesi dalla fine del suo secondo mandato, quando non ha più nulla da rivendicare sul piano elettorale nazionale, ma ancora molto da spendere sul piano politico europeo. Nell'intervista concessa al Monde e ad altri sei quotidiani europei, tra cui Il Sole 24 Ore, il presidente francese delinea una "dottrina economica europea": difesa, tecnologie critiche, capacità di investimento comune. Il punto non è nuovo, ma il contesto è cambiato. Macron parte da un dato che ricorre più volte nelle sue risposte: l'accelerazione cinese.

Nelle prossime settimane, forse già entro fine febbraio, il presidente francese Emmanuel Macron terrà il suo terzo discorso sulla strategia nucleare del paese.

