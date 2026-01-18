Callas Callas Callas omaggio in danza a Todi
Il Teatro Comunale di Todi presenta oggi alle 18 lo spettacolo “Callas Callas Callas” della Compagnia Opus Ballet. Un omaggio in danza alla celebre cantante lirica Maria Callas, realizzato da tre giovani coreografi contemporanei. L’evento offre un’interpretazione personale e originale della figura della diva, attraverso un linguaggio coreutico che evita narrazioni convenzionali, concentrandosi invece sulla riflessione artistica e sulle emozioni suscitate dalla sua figura.
Omaggio a passo di danza alla divina Maria Callas con il nuovo spettacolo della stagione del Teatro Comunale: oggi alle 18 la Compagnia Opus Ballet porta in scena “Callas Callas Callas“, spettacolo di grande e particolare valenza per l’originalità che l’ha ispirato: affidare a tre giovani ma già affermati coreografi dal linguaggio contemporaneo, una creazione che rifletta la loro personale visione della leggendaria artista, senza però volerla raccontare descrivendola. Il titolo è anche un invito, per lo spettatore, a scoprire o ritrovare la “propria” Callas tra le pieghe di un movimento o la coralità dell’ensemble, tra le sonorità elettroniche o i frammenti di arie celebri disseminati nelle coreografie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
