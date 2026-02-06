Disunited Nations e la crisi del diritto internazionale | in Sala San Luigi il documentario e in collegamento Francesca Albanese
La Sala San Luigi ha ospitato mercoledì sera la proiezione del documentario “Disunited Nations”. L’evento si è svolto in contemporanea in 100 sale in tutta Italia, con la regia di Christophe Cotteret. In collegamento, è intervenuta anche Francesca Albanese. La serata ha messo al centro la crisi del diritto internazionale e le sfide che si trovano ad affrontare le nazioni in un mondo sempre più frammentato.
La Sala San Luigi partecipa all’evento nazionale di mercoledì 11 febbraio (ore 21) che prevede la proiezione speciale in simultanea in 100 sale italiane del film “Disunited Nations”, regia di Christophe Cotteret.Nel marzo 2024, Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i.🔗 Leggi su Forlitoday.it
