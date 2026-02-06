Disunited Nations e la crisi del diritto internazionale | in Sala San Luigi il documentario e in collegamento Francesca Albanese

La Sala San Luigi ha ospitato mercoledì sera la proiezione del documentario “Disunited Nations”. L’evento si è svolto in contemporanea in 100 sale in tutta Italia, con la regia di Christophe Cotteret. In collegamento, è intervenuta anche Francesca Albanese. La serata ha messo al centro la crisi del diritto internazionale e le sfide che si trovano ad affrontare le nazioni in un mondo sempre più frammentato.

