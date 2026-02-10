Disunited Nations evento speciale in 120 sale con il doc sulla crisi dell’Onu A Milano dibattito con Francesca Albanese e Cecilia Strada

A Milano, mercoledì sera, il documentario “Disunited Nations” di Christophe Cotteret sarà proiettato all’Anteo City Life, tra le oltre 100 sale italiane coinvolte in un evento speciale. Durante la serata, ci sarà anche un dibattito con Francesca Albanese e Cecilia Strada. L’idea è di far conoscere le difficoltà e le tensioni che attraversano l’Onu, mostrando il film in contemporanea in molte città italiane. Un modo per mettere sotto i riflettori un tema che spesso resta nascosto dietro le quinte delle diplomazie internaz

Un evento speciale con oltre 100 sale coinvolte, da nord a sud. Mercoledì 11 febbraio, alle ore 21, il documentario Disunited Nations del regista francese Christophe Cotteret sarà trasmesso all’ Anteo City Life di Milano e in contemporanea in altre decine di cinema italiani che hanno aderito all’iniziativa (L’ELENCO COMPLETO DELLE SALE). Al termine della proiezione la relatrice speciale dell’Onu per la Palestina, Francesca Albanese e l’eurodeputata Cecilia Strada, collegate entrambe in streaming, dialogheranno con la giornalista del Fatto Quotidiano, Giulia Zaccariello. QUI TUTTI I DETTAGLI DELL’EVENTO E LE INDICAZIONI PER PRENOTARE UN POSTO IN SALA Distribuito da Mescalito film, il lungometraggio Disunited Nations racconta il fallimento del diritto internazionale e delle Nazioni Unite partendo da un fatto: la denuncia del genocidio nella Striscia di Gaza fatta da Francesca Albanese nel marzo 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Disunited Nations, evento speciale in 120 sale con il doc sulla crisi dell’Onu. A Milano dibattito con Francesca Albanese e Cecilia Strada Approfondimenti su Disunited Nations Sala piena a Roma per la proiezione speciale del doc Disunited Nations. In sala il regista Cotteret, Francesca Albanese e Maddalena Oliva: “Teniamo accesa la luce su Gaza” Ieri sera al Cinema Adriano di Roma si è tenuta una proiezione speciale del documentario Disunited Nations di Christophe Cotteret. Disunited Nations in cento sale italiane: ad Avellino proiezione con streaming e dibattito Mercoledì 11 febbraio 2026, in tutta Italia, si svolgerà un evento speciale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Disunited Nations Argomenti discussi: Disunited Nations alla Sala San Luigi: cinema, diritti umani e dibattito internazionale; Disunited Nations e la crisi del diritto internazionale: in Sala San Luigi il documentario e in collegamento Francesca Albanese; Disunited Nations, evento speciale in 100 sale con il docufilm sulla crisi dell'Onu; Disunited Nations, al cinema Duomo l’evento con Francesca Albanese e Cecilia Strada. Cuneo ospita la prima proiezione nazionale di *Disunited Nations* al Circolo ArcipelagoCuneo ospita la prima proiezione nazionale di *Disunited Nations* al Circolo Arcipelago. Il film segue il lavoro di Francesca Albanese ... ideawebtv.it Disunited Nations - Stop alle bombe sui civili! Con Francesca Albanese in streaming a PadovaUn appuntamento in simultanea nazionale per riflettere sul ruolo dell’ONU e sulla crisi umanitaria a Gaza attraverso il documentario di Christophe Cotteret. Un grido comune che attraversa l’Italia per ... padovaoggi.it Bologna, l’appuntamento con la relatrice speciale delle Nazioni unite per i Territori Palestinesi occupati sarà l’11 febbraio all’Arlecchino dopo la proiezione di Disunited Nations facebook Vi segnaliamo: DISUNITED NATIONS di C. Cotteret (Francia 2025) Mercoledì 11 febbraio, ore 21:00 Cinema Italia, Piazza Pajetta, #Vercelli Il documentario racconta le Nazioni Unite e il lavoro di Francesca Albanese, Relatrice speciale ONU per il Territorio pa x.com

