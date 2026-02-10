La città piange Luca Tassi un protagonista per Prato

La città di Prato piange Luca Tassi, un suo figlio che ha dedicato la vita alla comunità e all’industria tessile. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Tassi era conosciuto da molti per il suo attaccamento alle radici e per il modo in cui aveva rappresentato la tradizione locale. Oggi, Prato si stringe intorno alla famiglia e ai tanti che lo hanno conosciuto e stimato.

Prato, 10 febbraio 2026 – Un altro pratese doc con l'amore per la sua città e per la sua identità tessile se ne è andato. L'imprenditore Luca Tassi si è spento domenica sera a 78 anni nella sua abitazione di Firenze, circondato dall'affetto dei propri familiari, la moglie Cristina, i figli Ginevra e Tommaso insieme alla moglie Monica e i nipoti Matteo, Giorgio, Greta e Gea. Impegnato nel mondo tessile con le aziende produttive commerciali Tessibel e Sogest e in quello immobiliare con la Imexlane (anch'essa in origine tessile), Tassi ha sempre mantenuto vivo l'impegno per Prato sia in ambito culturale, come in passato membro del Cda del Museo Pecci, che sociale, come consigliere della Fondazione Sandro Pitigliani.

