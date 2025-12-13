È morto Luca Di Biasi protagonista del film Luca + Silvana
Il mondo del cinema altoatesino piange la perdita di Luca Di Biasi, protagonista del film “Luca + Silvana”. Scomparso nei giorni scorsi all’età di 60 anni, Di Biasi lascia un vuoto nel panorama cinematografico locale, ricordato per la sua carriera e il suo contributo artistico.
Il mondo del cinema altoatesino piange la morte di Luca Di Biasi, scomparso nei giorni scorsi all’età di 60 anni.Assieme a sua moglie Silvana Saudino, Luca Di Biasi fu protagonista del docufilm “Luca + Silvana”, uscito nel 2020 con la regia di Stefano Lisci. La pellicola narra la storia d’amore. Trentotoday.it
Addio a Luca Di Biasi, protagonista del film "Luca e Silvana": una storia d’amore che ha sfidato i pregiudizi e ha superato le barriere della sindrome di Down - È morto all'età di 60 anni Luca Di Biasi che, con sua moglie Silvana Saudino, avevano realizzato il docufilm "Luca e Silvana" diretto dal regista Stefano Lisci. ildolomiti.it
Morto Di Biasi, protagonista del film ‘Luca e Silvana’ - (ANSA) – BOLZANO, 13 DIC – E’ morto all’età di 60 anni Luca Di Biasi, protagonista – assieme alla sua amata Silvana Saudino – del film "Luca e Silvana" di Stefano Lisci che racconta il lungo e diffici ... msn.com
