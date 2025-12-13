È morto Luca Di Biasi protagonista del documentario Luca+Silvana

È scomparso all’età di 60 anni Luca Di Biasi, protagonista del documentario

Si è spento all’età di 60 anni Luca Di Biasi, protagonista insieme alla moglie Silvana Saudino del documentario “ Luca+Silvana ”, diretto dal regista Stefano Lisci e uscito nelle sale cinematografiche nel 2020. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione non solo tra chi lo ha conosciuto personalmente, ma anche tra gli spettatori che avevano seguito con partecipazione la sua storia. Luca era diventato un simbolo di un amore capace di andare oltre gli stereotipi e i limiti imposti dalla società, dimostrando che anche le persone con sindrome di Down hanno il diritto di vivere pienamente i propri sentimenti e progettare una vita insieme. Ilgiornale.it

Morto Di Biasi, protagonista del film ‘Luca e Silvana’ - (ANSA) – BOLZANO, 13 DIC – E’ morto all’età di 60 anni Luca Di Biasi, protagonista – assieme alla sua amata Silvana Saudino – del film "Luca e Silvana" di Stefano Lisci che racconta il lungo e diffici ... msn.com